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ГД приняла закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Закон подготовлен в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. "Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тыс. рублей для улучшения жилищных условий", - комментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Дума последовательно работает над расширением мер поддержки семей с детьми и "продление этой программы еще на семь лет - важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей".

Вячеслав Володин Владимир Путин Госдума
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