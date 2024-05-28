Ставка налога на прибыль с 2025 г. вырастет до 25%, появится федеральный инвествычет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ставка налога на прибыль с 2025 года будет увеличена с нынешних 20% до 25%. Соответствующая норма содержится в пакете предложений по изменению налоговой системы, внесенных Минфином РФ во вторник в правительство.

Российский бизнес столкнулся с рядом вызовов после 2022 года, однако многим компаниям удалось их преодолеть, а для некоторых отраслей открылись новые рынки после ухода иностранных конкурентов, что позволило существенно нарастить прибыль, отмечается в материалах Минфина. Финансовый результат российских компаний в 2023 году вырос на 35,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг 33,3 трлн рублей, многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные, доля прибыльных организаций в экономике увеличилась до 75,3% с 73,9%, мотивирует свои предложения Минфин.

На бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и режима региональных инвестиционных проектов. Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, только за счет федеральной части налога на прибыль. Его конкретные параметры, требования к получателям будут определяться правительством РФ.

Повышение налога на прибыль позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких, как курсовые экспортные пошлины, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат, отмечает Минфин. "Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам", - говорится в материалах.

В различных преференциальных режимах, в том числе региональных (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР и пр.), изменений для бизнеса не будет. Сохраняются налоговые льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары.

Коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов (он позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль) повысится с 1,5 до 2. "Это значит, что инновационные компании будут платить налоги с меньшего размера налогооблагаемой прибыли", - поясняет Минфин.

Также будут увеличены меры поддержки компаний, проводящих обновление фондов и основных средств (включенных в перечень высокотехнологического оборудования). Предприятия обрабатывающей промышленности, приобретающие российское высокотехнологичное оборудование, смогут относить через амортизацию расходы на их приобретение также в двукратном размере.

Дополнительные поступления налога на прибыль будут перераспределены через бюджет на инвестиции в технологические и инфраструктурные проекты, сказано в материалах.