"Курсовые" экспортные пошлины с 1 января отменят, производителям удобрений и желруды повысят НДПИ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пакет налоговых изменений, внесенный в правительство РФ Минфином, предусматривает увеличение рентной нагрузки для ряда сырьевых отраслей, где министерство выявило повышенный уровень рентабельности.

"Важный вопрос, который должен решаться справедливым налогообложением, - это распределение уровня налоговой нагрузки в различных отраслях экономики. На высокодоходные отрасли должны распространяться сопоставимые налоговые условия, особенно когда речь идет о природной ренте (...) Проведенный Минфином за 2021-2023 гг. анализ выявил ряд отраслей, в основном сырьевых, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике 10-12% (в два и более раза). При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимально приемлемых 5-6% от выручки. Это явные признаки того, что в отрасли имеется экономическая рента, которую нужно разделить с государством", - говорится в материалах к пакету законопроектов Минфина.

Эту ситуацию анализ выявил в таких отраслях, как производство минеральных удобрений и добыча железной руды, отмечает ведомство. Для них предлагается повысить НДПИ, при этом, исходя из материалов Минфина, параллельно решается и вопрос с "курсовой" экспортной пошлиной (введена правительством с 1 октября 2023 г. и пока действует до конца 2024 г.; РСПП предлагал отказаться от этой меры, глава Минфина Антон Силуанов подтверждал готовность рассматривать это, но не озвучивал финальных решений - ИФ).

"С учетом отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января следующего года и высокого уровня рентабельности в этих отраслях правительство считает обоснованным скорректировать для них формулу расчета рентных налогов, повысив уровень рентной нагрузки до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями", - отмечает Минфин.

Для отрасли "добыча железа" предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза, для отрасли производства калийных удобрений - в 2,3 раза, фосфорных удобрений - в 2 раза. Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1200 руб./1 тыс. куб. м.

В итоге, согласно пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомился "Интерфакс", уровень изъятия рентных доходов при добыче железной руды увеличится с 4,8% до 5,5%. Рентный коэффициент (Крента) в отношении апатитнефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд увеличится с 7 до 14, для калийных солей он составит 8,1. "Данные меры направлены на более справедливое распределение доходов от ренты между бизнесом и государством и не скажутся негативно на инвестиционной привлекательности данных отраслей", - сказано в записке.

Даже после корректировки рентных налогов в этих отраслях сохраняется достаточный уровень операционной рентабельности (от 25%), подсчитал Минфин.

Корректировка налоговой нагрузки "не предполагается для отраслей с высоким уровнем инвестиционной активности (отношение капитальных вложений к выручке - более 20%)", добавило ведомство.