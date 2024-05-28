Минфин предложил ввести НДС для компаний с доходами более 60 млн руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ в рамках пакета налоговых изменений предложил корректировку режима упрощенной системы налогообложения (УСН). Концепция ведомства предусматривает, что НДС начнет платить часть применяющих УСН компаний, численно не значительная, но генерирующая почти половину суммарной выручки в этом режиме. В основном это предприятия, занятые в розничной и оптовой торговле, общепите, аренде недвижимости. Минфин рассчитывает выровнять условия конкуренции и лишить экономической мотивации распространенную сейчас практику дробления бизнеса.

"Для дальнейшего развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение схем дробления бизнеса", - говорится в материалах Минфина к налоговому пакету, внесенному во вторник в правительство РФ.

Ведомство предлагает увеличение порогов УСН по доходам до 450 млн руб. (на 2024 г. планка составляет около 265 млн руб. - ИФ) и основным средствам до 200 млн руб. с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн руб.

Бизнесу будет предоставлена альтернатива по выплате НДС на его выбор: либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5% НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн руб. и 7% при выручке 250-450 млн руб.

По подсчетам Минфина, сейчас 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн рублей, при этом на остальных 3,2% приходится 46% доходов УСН. "Основную долю среди них составляют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области розничной и оптовой торговли, операций с недвижимостью и общественного питания, то есть непроизводственные предприятия", - отмечает Минфин.

Вместе с обязанностью платить НДС компании с выручкой от 60 млн руб. получат также возможность масштабировать свой бизнес, в том числе, потому что госкомпании, крупный бизнес смогут заключать с ними контракты, говорится в материалах.

Целью введения НДС для части предпринимателей, работающих на УСН, Минфин называет "выравнивание условий хозяйствования между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов в торговле не являлась конкурентным преимуществом бизнеса".

Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую", будет предусмотрена амнистия, сообщает Минфин. Если предприниматель добровольно откажется от применения дробления с 2025 года, и налоговые органы не установят таких фактов, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы в связи с применением подобных схем не будут взыскиваться, а соответствующая задолженность будет списана.

Также будет снижена нагрузка на труд для субъектов МСП в обрабатывающих секторах экономики. Предлагается с 15% до 7,6% снизить тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний (за исключением производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей).