ОГК-2 может отказаться от дивидендов за 2023 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ПАО "ОГК-2" предложило акционерам утвердить невыплату дивидендов за 2023 год, сообщается в материалах компании к годовому собранию, намеченному на 18 июня.

"Прибыль общества за 2023 год в размере 9 918 131 000 рублей не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать", - говорится в документах.

ГОСА компании пройдет 18 июня в заочном формате, реестр для участия в нем закрылся 24 мая.

За 2022 год ОГК-2 выплачивала 12,1 млрд рублей (53% чистой прибыли по РСБУ), за 2021 год выплаты составили 10,7 млрд рублей (50% чистой прибыли по РСБУ).

В состав ОГК-2 входят 12 ТЭС общей мощностью 16,3 ГВт. По состоянию на июнь 2021 года 73,42% акций компании принадлежало "Центрэнергохолдингу", еще 7,54% - "Газпром энергохолдингу" (включает в себя "Центрэнергохолдинг").

Ранее совет директоров другой подконтрольной ГЭХу компании - ТГК-1 - также рекомендовал отказаться от дивидендов за 2023 год на фоне убытка.