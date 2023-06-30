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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Акционеры ОГК-2 утвердили дивиденды за 2022г в 0,0581 руб. на акцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ОГК-2" утвердили дивиденды за 2022 г. в размере 0,0581 руб. на акцию, сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания.

Общая сумма выплат может составить 6,4 млрд руб.

Дивидендная отсечка установлена на 10 июля.

Чистая прибыль "ОГК-2" по РСБУ в 2022 г. составила 12,1 млрд руб. Таким образом, компания может выплатить акционерам 53% чистой прибыли. По итогам 2021 г. ОГК-2 выплатила акционерам 10,66 млрд руб., что составило 50% чистой прибыли по РСБУ.

В состав ОГК-2 входят 12 ТЭС общей мощностью 16,3 ГВт. По состоянию на июнь 2021 г. 73,42% акций компании принадлежало "Центрэнергохолдингу", еще 7,54% - "Газпром энергохолдингу" (включает в себя "Центрэнергохолдинг").

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