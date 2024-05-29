Акционерам ОГК-2 предложили в совет директоров 13 кандидатов на 11 мест

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ОГК-2" на годовом собрании в июне смогут выбрать новых членов совета директоров из 13 кандидатов, следует из материалов к собранию. При этом в совете директоров всего 11 мест.

Претендентами на места в совете являются глава ГЭХа Денис Федоров, Альберт Бикмурзин (в 2022 году был замгендиректора по правовым и имущественным вопросам ГЭХа - ИФ), Евгений Земляной (в 2022 году был замглавы ГЭХа по экономике и финансам), Павел Шацкий (в 2022 году был первым замглавы ГЭХа), Александр Рогов (в 2022 году был замначальника управления - начальником отдела в "Газпроме"), Николай Рогалев (ректор "НИУ МЭИ"), Никита Осин (в 2022 году был директором по экономике и финансам ГЭХа), Михаил Федоров (ранее был директором по производству ГЭХа), Ирина Коробкина (в 2022 году была замначальника управления в "Газпроме"), Артем Семиколенов (в 2022 году - управляющий директор "ОГК-2"), Валерий Пятницев (в 2022 году выдвигался как независимый директор), Елена Химичук (в 2022 году - начальник управления в "Газпроме"), Валентин Грязнов (согласно открытым данным, также работал в "Газпроме").

ГОСА компании пройдет 18 июня в заочном формате, реестр для участия в нем закрылся 24 мая.

В состав ОГК-2 входят 12 ТЭС общей мощностью 16,3 ГВт. По состоянию на июнь 2021 года 73,42% акций компании принадлежало "Центрэнергохолдингу", еще 7,54% - "Газпром энергохолдингу" (включает в себя "Центрэнергохолдинг").