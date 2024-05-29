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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

ФНС подаст заявление о банкротстве принадлежащей Мамуту сети товаров для детей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Инспекция ФНС России №3 по Москве намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом АО "Вандеркинд", говорится в сообщении, опубликованном на Федресурсе.

Другие подробности в сообщении не приводятся.

АО "Вандеркинд" - управляющая компания сети магазинов товаров для детей "Винни" (прежнее название Hamley's), принадлежащая бизнесмену Александру Мамуту. Согласно информации на сайте, сеть насчитывает девять магазинов в Москве, два - в Санкт-Петербурге и один магазин в Сочи.

По итогам 2023 года выручка юрлица сократилась на 60%, до 370 млн рублей. Убыток составил 72,45 млн рублей.

В феврале 2023 года инициировать банкротство юрлица намеревался банк "Траст". Тогда пресс-служба "Траста" сообщала газете "Коммерсантъ", что намерение связано с неисполнением заемщиком обязательств по кредитному договору и отсутствием альтернативных вариантов урегулирования задолженности, при этом сам спор, касаемый задолженности, длился несколько лет (на конец 2020 года долг "Вандеркинда" перед "Трастом" составлял 2,5 млрд рублей). Однако уже в июле 2023 года стороны достигли соглашения по урегулированию претензий по долгу (его детали не раскрывались).

ФНС Александр Мамут Вандеркинд
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