ФНС подала заявление о банкротстве бывшего франчайзи Hamleys в РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Инспекция ФНС России №3 по Москве 30 мая обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом АО "Вандеркинд". Дата предварительного рассмотрения иска пока не назначена, следует из данных судебной картотеки.

АО "Вандеркинд" являлось управляющей компанией сети магазинов детских товаров Hamleys в РФ, принадлежавшей бизнесмену Александру Мамуту. По данным газеты "Коммерсантъ", в январе 2023 года магазины сети начали переименовываться в "Винни".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем товарного знака "Винни" выступает Роман Саркисян, а лицензиатами товарного знака – ООО "Тойс Про", ООО "ДТЦ Винни" и ООО "Олтрейд".

Ранее сообщалось, что АО "Вандеркинд", управлявшее сетью Hamleys, выступило управляющей компанией и для сети магазинов товаров для детей "Винни". Однако, в "Тойс Про" "Интерфаксу" заявили, что "Вандеркинд" управляющей компанией сети "Винни" не является и никакого отношения к ней не имеет. Данных о наличии претензий со стороны ФНС к лицензиатам сети магазинов "Винии" нет.

Согласно информации на сайте "Винни", сеть насчитывает 9 магазинов в Москве, 2 - в Санкт-Петербурге и один магазин в Сочи. Некоторые из точек, например, в Сочи, в ТЦ "Галерея" Санкт-Петербурга" или ТЦ "Метрополис" в Москве, расположены на месте магазинов Hamleys.