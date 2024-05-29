"Диасофт" может выплатить дивиденды за I квартал в 28 рублей на акцию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 год в размере 28 рублей на акцию, сообщила компания.

Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 300 300 000 рублей.

Акционеры рассмотрят вопрос о выплатах на внеочередном собрании 28 июня, оно пройдет в заочной форме.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 9 июля.

В марте, после проведения февральского IPO, акционеры "Диасофта" утвердили выплату дивидендов за III квартал 2023 финансового года (финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, III квартал фингода соответствует IV кварталу календарного) в размере 75,68 рубля на акцию, сообщала тогда компания.

"Мы рады тому, что наши новые акционеры в ближайшее время получат первые дивиденды, - говорил тогда гендиректор "Диасофта" Александр Глазков. - Дивиденды выплачиваются на ежеквартальной основе. И, как мы ранее заявляли, мы будем последовательно придерживаться этой практики".

Компания объясняла, что при выплате дивидендов за I финансовый квартал (апрель - июнь) источником выплаты будет являться прибыль за I полугодие, за II финансовый квартал - прибыль за 9 месяцев, за III - за весь календарный год, за IV - прибыль за первый календарный квартал.

В январе 2024 года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, по которой компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

"На 2024-2025 годы в дивидендной политике закреплен принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA, - отмечал Глазков. - У компании некоторая сезонность присутствует, но на каждый квартал за исключением III приходится около 20% выручки - поэтому и ежеквартальная прибыль существенная".

По данным "Диасофта", выручка за 2022 финансовый год (завершился в марте 2023 года) составила 7,18 млрд рублей, EBITDA - 3 млрд рублей. Соответственно показатель рентабельности EBITDA был равен 41%.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) на 31 декабря 2023 года (по итогам III финквартала) составил 18,6 млрд рублей против 16,8 млрд рублей на 30 сентября

Ранее совет директоров установил цель по выручке на 2023 финансовый год (завершится в марте 2024 года) на уровне 9,2 млрд рублей, а по рентабельности EBITDA - на уровне 44,5%.

В феврале "Диасофт" провел IPO, общий размер которого составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Компания разместила акции (были включены во второй уровень листинга - ИФ) по верхней границе ценового диапазона - 4500 рублей за бумагу. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

Компания является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиенты - более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Сейчас ПАО "Диасофт" - это головная структура одноименной группы компаний, в которых работают около 2,1 тысячи человек.