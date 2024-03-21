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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

"Диасофт" нарастил выручку за 9 месяцев на 25,9%, до 6,8 млрд рублей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Диасофт" по итогам 9 месяцев 2023 финансового года составила 6,8 млрд рублей, увеличившись на 25,9% в годовом исчислении, сообщила компания.

EBITDA повысилась на 30,8% - до 3,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA выросла на 1,7 п.п. и составила 45,7%.

ПАО "Диасофт" - головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора. Финансовый год смещен на один квартал по сравнению с календарным, т.е. отчетный период закончился 31 декабря 2023 года.

В компании рост выручки связывают с увеличением продаж в сегменте корпоративного ПО для финансового сектора, а также с развитием новых проектов и продуктов. Динамика EBITDA и EBITDA margin связана с работой по снижению сроков вывода новых продуктов на рынок, а также стоимости разработки продуктов.

На 31 декабря объем законтрактованной выручки составил 18,6 млрд рублей против 16,8 млрд рублей на 30 сентября.

Компания подтвердила прогноз на 2023 финансовый год (завершится в марте 2024 года) и ожидает роста выручки до 9-9,2 млрд рублей и рентабельности EBITDA до 43,5-44,5%.

Выручка "Диасофт" за 2022 финансовый год составила 7,18 млрд рублей, EBITDA - 3 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 41%.

Диасофт
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