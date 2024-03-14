Акционеры "Диасофта" утвердили дивиденды за 2023 г. в размере 75,7 руб. на акцию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) утвердили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 75,68 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Они поддержали предложение совета директоров по выплате дивидендов за 2023 год в размере 794 млн рублей, или 75,68 руб. на одну акцию.

Получателями выплат станут владельцы акций компании, входящие в реестр акционеров эмитента по состоянию на 21 марта 2024 года.

Ранее "Диасофт" выплатил акционерам дивиденды за первую половину 2023 года. Их объем составил 722 млн рублей. За 2022 год компания выплатила акционерам дивиденды на 1,791 млрд рублей.