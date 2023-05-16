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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Саудовская Аравия изучает возможность доразмещения акций Saudi Aramco

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия изучает возможность размещения очередной порции акций нефтекомпании Saudi Aramco на бирже Эр-Рияда, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, власти страны работают с несколькими консультантами, и могут принять решение о том, стоит ли проводить доразмещение акций, в ближайшие недели.

Если решение будет положительным, очередной пакет Aramco может быть продан на бирже уже в текущем году, отмечают источники.

Капитализация Aramco составляет порядка $2,1 трлн, и размещение даже 1% акций позволит саудовским властям привлечь более $20 млрд.

Правительству Саудовской Аравии напрямую принадлежит около 90% акций Aramco, еще 8% акций компании находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Источники подчеркивают, что окончательного решения пока не принято, и саудовские власти могут отказаться от планов размещения акций, если сочтут рыночные условия неблагоприятными.

Акции Aramco теряют в цене 2,1% на торгах во вторник, торгуются на уровне 32,4 рияла ($8,6). С начала текущего года их стоимость выросла на 13,4%.

Saudi Aramco Саудовская Аравия
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