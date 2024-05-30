Чистая прибыль "Транснефти" в I квартале выросла на 4% и превзошла все прогнозы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в I квартале 2024 года составила 91,934 млрд рублей, что на 4% больше, чем годом ранее, сказано в отчете компании.

Опубликованный результат превзошел все ожидания рынка. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", среднерыночный прогноз сошелся на уровне 80 млрд рублей. Точнее всех была оценка Sber CIB.

Выручка выросла на 17% - до 369,059 млрд рублей, также превзойдя консенсус (359 млрд рублей).

EBITDA (рассчитываемая как операционная прибыль без учета амортизации) выросла на 7% - до 159,885 млрд рублей. Консенсус по этому показателю был 151 млрд рублей, все оценки участников опроса были ниже отчетного значения.

В ряду событий после отчетной даты компания сообщила, что в апреле были досрочно погашены облигации на общую сумму 17 млрд рублей.