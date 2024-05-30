Dr. Martens сократил годовую выручку на 12%, доналоговую прибыль - на 42%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Британский производитель обуви Dr. Martens Plc по итогам 2024 финансового года сократил доналоговую прибыль и выручку из-за слабого спроса в США.

Компания объявила о новых мерах по сокращению расходов, которые позволят ей экономить 20-25 млн фунтов в год, и ее котировки пошли вверх.

Доналоговая прибыль компании за год, который завершился 31 марта, составила 93 млн фунтов стерлингов ($118,3 млн) против 159,4 млн фунтов годом ранее.

Выручка опустилась на 12%, до 877 млн фунтов. Без учета колебаний валютных курсов показатель понизился на 10%.

Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды в размере 0,99 пенса на акцию. Таким образом совокупный размер дивидендов за прошлый фингод составит 2,55 пенса против 5,84 пенса на бумагу годом ранее.

Dr. Martens ожидает падения выручки примерно на 20% в первом полугодии текущего финансового года и восстановления показателей во втором полугодии.

Котировки акций Dr. Martens на торгах 30 мая растут на 4,8%.