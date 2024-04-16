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Dr. Martens объявила о готовящейся смене CEO

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор британской Dr. Martens Plc Кенни Уилсон покинет свой пост до конца текущего финансового года, начавшегося в апреле, говорится в пресс-релизе компании.

Новым CEO станет Идже Нвокори, занимающий в настоящее время должность главного бренд-директора Dr. Martens.

Производитель обуви 30 мая опубликует результаты за 2024 фингод, которые в основном будут на уровне собственных ожиданий компании, отмечается в пресс-релизе.

Прогноз Dr. Martens на 2025 фингод предполагает, что ее выручка в США снизится двузначными темпами в процентном выражении. Кроме того, компания ожидает увеличения расходов и намерена инвестировать в удержание сотрудников и стимулирование их.

"Как мы говорили ранее, мы не планируем нового повышения цен в этом году, поэтому не сможем компенсировать рост затрат, как мы делали это в прошлом году", - предупреждает Dr. Martens.

"Мы полагаем, что снижение выручки компании в 2025 году будет выражаться однозначными темпами в процентном выражении, а доналоговая прибыль в худшем случае составит треть от уровня 2024 фингода", - говорится в пресс-релизе.

При этом в компании не исключают, что ее результаты могут быть существенно лучше, поскольку год только начался, и делать прогнозы пока сложно. Главным образом показатели Dr. Martens будут зависеть от динамики ее американского бизнеса.

Акции Dr. Martens рухнули в цене на 28% в ходе торгов в Лондоне во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 58%.

Dr. Martens
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