Акции Dr. Martens упали до исторического минимума на слухах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Котировки британского производителя обуви Dr. Martens Plc упали на 15,5% в пятницу и достигли минимума с момента IPO в 2021 году на слухах, что инвесторы продали примерно 14% акций компании с 10%-ным дисконтом к цене на закрытие торгов в четверг.

Как пишет MarketWatch со ссылкой на источники, консорциум неназванных инвесторов продал около 70 млн бумаг компании по цене 57,85 пенса за акцию, тогда как на закрытие минувших торгов котировки составляли 64,25 пенса. Организатором сделки стал банк Goldman Sachs.

По словам источников издания, крупнейший акционер Dr. Martens, инвестфирма IngreGrsy, не принимала участия в продаже акций. IngreGrsy владеет 38,4%-ной долей в компании.

Капитализация Dr. Martens упала на 64% за последние 12 месяцев на фоне резкого сокращения продаж в США и составляет около 620 млн фунтов ($820 млн), тогда как при выходе на биржу в 2021 году стоимость компании была оценена в 3,7 млрд фунтов.