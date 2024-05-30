Deutsche Bank исполнил решение суда о блокировании на своих счетах 239 млн евро по иску "РусХимАльянса"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Причиной смягчения обеспечительных мер по иску "РусХимАльянса" к Deutsche Bank о взыскании гарантий по контракту с инжиниринговой компанией Linde стало исполнение акта суда ООО "Дойче Банк", сообщается в полном тексте определения суда.

Первоначально суд арестовал активы DB на сумму в пределах 238,6 млн евро, а также доли в ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка".

"ООО "Дойче Банк" уведомил истца о полном исполнении требований, содержащихся в исполнительном листе, и аресте в полном объеме денежных средств в пределах суммы иска, находящихся на ряде счетов, открытых на имя ответчика", - отмечается в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Новые обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом заявленных исковых требований, в заявлении о замене обеспечительных мер истцом фактически конкретизированы обеспечительные меры, истец ограничился лишь арестом определенных счетов, принадлежащих ответчику, на которых имеются достаточные денежные средства для погашения задолженности в случае удовлетворения иска. Предлагаемые обеспечительные меры гарантируют соблюдение баланса интересов сторон, направлены на сохранение текущего состояния и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц", - отмечает суд.

В новом решении суд арестовывает денежные средства на сумму в пределах 238,6 млн евро на семи корреспондентских счетах Deutsche Bank AG в ООО "Дойче Банк".

Как сообщалось, РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку якобы платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции. "РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Решение в отношении DB стало первым в серии пяти исков банкам-гарантам.

Ранее в Deutsche Bank комментировали, что, что считают себя "полностью защищенными соглашением о компенсации со стороны клиента". DB в годовом отчете информировал, что сформировал резерв в 260 млн евро для покрытия российского иска.