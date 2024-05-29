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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Опубликована часть решения о взыскании с Deutsche Bank в пользу "РусХимАльянса" 238 млн евро

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с Deutsche Bank AG в пользу ООО "РусХимАльянс" (РХА) 238,126 млн евро задолженности по банковской гарантии, говорится опубликованной судом краткой, резолютивной, части решения.

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Также суд обязал банк выплатить РХА неустойку, начисленную на сумму основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый календарный день просрочки.

РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку якобы платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции. "РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Решение в отношении DB стало первым в серии пяти исков банкам-гарантам.

Ранее в Deutsche Bank комментировали, что, что считают себя "полностью защищенными соглашением о компенсации со стороны клиента". DB в годовом отчете информировал, что сформировал резерв в 260 млн евро для покрытия российского иска.

Также суд заменил одну обеспечительную меру другой, ограничившись арестом денежных средств на сумму в пределах 238,6 млн евро на семи корреспондентских счетах Deutsche Bank AG в ООО "Дойче Банк". В первоначально введенных судом обеспечительных мерах были арестованы также акции и доли в ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Также суд в основном решении отказал РХА в обращении взыскания на эти доли участия.

В процессе РХА с банком UniCredit Bank AG суд также принял решение о замене обеспечительных мер (текст нового определения пока не опубликован). В первоначальной версии суд арестовал как денежные средства, так и доли в ООО "ЮниКредит Лизинг" и ООО "ЮниКредит Гарант".

Deutsche Bank Linde РусХимАльянс Газпром
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