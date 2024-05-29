Опубликована часть решения о взыскании с Deutsche Bank в пользу "РусХимАльянса" 238 млн евро

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с Deutsche Bank AG в пользу ООО "РусХимАльянс" (РХА) 238,126 млн евро задолженности по банковской гарантии, говорится опубликованной судом краткой, резолютивной, части решения.

Также суд обязал банк выплатить РХА неустойку, начисленную на сумму основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый календарный день просрочки.

РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку якобы платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции. "РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Решение в отношении DB стало первым в серии пяти исков банкам-гарантам.

Ранее в Deutsche Bank комментировали, что, что считают себя "полностью защищенными соглашением о компенсации со стороны клиента". DB в годовом отчете информировал, что сформировал резерв в 260 млн евро для покрытия российского иска.

Также суд заменил одну обеспечительную меру другой, ограничившись арестом денежных средств на сумму в пределах 238,6 млн евро на семи корреспондентских счетах Deutsche Bank AG в ООО "Дойче Банк". В первоначально введенных судом обеспечительных мерах были арестованы также акции и доли в ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Также суд в основном решении отказал РХА в обращении взыскания на эти доли участия.

В процессе РХА с банком UniCredit Bank AG суд также принял решение о замене обеспечительных мер (текст нового определения пока не опубликован). В первоначальной версии суд арестовал как денежные средства, так и доли в ООО "ЮниКредит Лизинг" и ООО "ЮниКредит Гарант".