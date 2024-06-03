Суд отклонил жалобу Linde на взыскание 112 млрд рублей в пользу "РусХимАльянса"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу германской инжиниринговой компании Linde на решение о взыскании с нее 112 млрд рублей в пользу ООО "РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи").

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказано в арбитражной картотеке.

Компания группы Linde ООО "Линде Инжиниринг Рус" пыталась обжаловать февральское решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании долга и убытков на сумму 112 млрд рублей (693 млн евро и 44 млрд рублей убытков и процентов). Было решено обратить взыскание на имущество в виде всех акций АО "Линде Газ Рус" и АО "Линде Уралтехгаз", всех долей ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Праксэа Рус", ООО "Праксайр Волгоград", а также 50% ООО "Линде Азот Тольятти" и 19,9% ООО "Газпром Линде Инжиниринг".

Судебный процесс начался в декабре 2022 года наложением ареста на российские активы Linde. В марте 2023 года РХА обратился с иском о взыскании денежных средств солидарно с германской Linde GmbH в качестве задолженности по контракту и с ирландской Linde PLC в качестве задолженности по договору поручительства.

Общая цена контракта составляла 5,9 млрд евро, из которых "РусХимАльянс" заплатил 1,024 млрд евро. Linde приступила к работам в июле 2021 года и в мае 2022 остановила, сославшись на введенные в апреле 2022 года санкции Евросоюза.

Первая инстанция в своем решении отвергла оправдание остановки работ санкциями: "Суд в любом случае не может принять доводы ответчика исключительно со ссылкой на санкции ЕС, поскольку применение санкционных норм ЕС противоречит публичному порядку Российской Федерации".

"Ответчики должны были в соответствии с правопорядком РФ сделать все для того, чтобы исполнить свое обязательство. В том числе они могли возложить исполнение обязательств по возврату авансов и возмещению убытков на входящие в группу компаний Linde и фактически контролируемые из того же единого центра российские юридические лица. Вместо такого добросовестного поведения Linde выбрала иную модель поведения - нарушить публичный порядок РФ в условиях сохранения возможности своему российскому бизнесу, который до сих пор продолжает функционировать на территории РФ, извлекать прибыль от своей деятельности с целью ее будущего распределения в пользу иностранного центра принятия решений. Неприемлема ситуация, когда группа компаний Linde сможет также избежать обращения взыскания на свои самые крупные российские активы путем структурирования владения через технические компании, не ведущих по факту никакой операционной деятельности по месту своей регистрации", - говорится в решении суда.