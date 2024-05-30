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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

"Норникель" снизил оценку профицита никеля в 2024 году почти вдвое

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Норильский никель" снизил оценку ожидаемого профицита на рынке никеля в 2024 году с более чем 190 тысяч тонн до около 100 тысяч тонн, говорится в регулярном обзоре компании.

Пересмотр вызван замедлением ввода в строй индонезийских проектов и устойчивым ростом потребления никеля.

Большая часть профицита (более 70 тысяч тонн) по-прежнему придется на низкосортный никель.

По итогам прошлого года на рынке никеля сформировался профицит в размере 164 тысяч тонн.

В 2025 году на рынке никеля сохранится профицит на уровне 2024 года в размере около 100 тысяч тонн, считает "Норникель".

Также компания пересмотрела прогноз по дефициту рынка рафинированной меди в этом году - с 0,1 млн т до 0,2 млн т (эквивалентно трем дням потребления). На это повлияли сложности со стороны предложения, выразившиеся, в том числе, в снижении производственного прогноза Anglo American, и рост потребления (на 3%, до 26,2 млн т).

Рынок меди останется в дефиците и в следующем году, считает компания, добавляя, что в будущем без разработки новых месторождений в долгосрочной перспективе дефицит станет существенным.

Норникель Anglo American
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