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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

"Норникель" увеличил прогноз по дефициту палладия в 2024 году до 0,9 млн унций

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Норникель" пересмотрел оценку дефицита палладия (без учета инвестиций) на 2024 год с 0,4 млн унций до 0,9 млн унций, говорится в регулярном обзоре компании.

Пересмотр произошел из-за более низкого, чем ожидалось, вторичного производства.

Ожидается, что спрос на палладий останется относительно неизменным в 2024 году, а объемы вторичной переработки платиноидов и производство первичного металла в ЮАР остаются под давлением.

Рынок платины (без учета инвестиций) будет сбалансированным в среднесрочной перспективе.

В 2025 году дефицит палладия сократится до 0,3 млн унций, при этом рост вторичной переработки будет основным фактором изменения баланса. Рынки платины и родия останутся сбалансированы, считает "Норникель".

Норникель ЮАР
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