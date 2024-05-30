Оценка роста ВВП США в I квартале ухудшена до 1,3% с 1,6%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экономика США в первом квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.

Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2023 года рост ВВП составил 3,4%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в январе-марте повысились на 2%, а не на 2,5%, как было заявлено предварительно. В том числе расходы на товары упали на 1,9%, на услуги - выросли на 3,9%.

Тем временем госрасходы увеличились на 1,3%, а не на 1,2%. Инвестиции бизнеса в основной капитал повысились на 3,3%, что оказалось лучше предварительно объявленных 2,9%.

Экспорт увеличился на 1,2% (предварительная оценка предусматривала рост на 0,9%), импорт - на 7,7% (7,2%).

Корпоративные прибыли в США в прошедшем квартале сократились на 1,7%, до $2,754 трлн, после роста на 3,9% кварталом ранее.

Индекс потребительских цен PCE в первом квартале повысился на 3,3% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 1,8% в октябре-декабре. Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,6% после роста на 2% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Представленная Минторгом в четверг информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за первый квартал запланирована на 27 июня.