Оценка роста ВВП США в I квартале улучшена до 1,4%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Экономика США в первом квартале выросла на 1,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось о повышении на 1,3%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра до 1,4%.

Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2023 года рост ВВП составил 3,4%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в январе-марте повысились на 1,5%, а не на 2%, как было заявлено ранее. В том числе расходы на товары упали на 2,3%, на услуги - выросли на 3,3%.

Тем временем госрасходы увеличились на 1,8%, а не на 1,3%. Инвестиции бизнеса в основной капитал повысились на 4,4%, что оказалось лучше объявленных прежде 3,3%.

Экспорт увеличился на 1,6% (предыдущая оценка - рост на 1,2%), импорт - на 6,1% (7,7%).

Корпоративные прибыли в США в прошедшем квартале сократились на 2,7%, до $2,727 трлн, после роста на 3,9% кварталом ранее.

Индекс потребительских цен PCE в первом квартале повысился на максимальные за год 3,4% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 1,8% в октябре-декабре. Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,7% после роста на 2% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Предварительные данные о динамике ВВП США за второй квартал 2024 года будут обнародованы 25 июля.