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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

"Россети Северо-Запад" в I квартале увеличили чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Северо-Запад" в январе-марте 2024 года получило 2,47 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 8% - до 15,83 млрд рублей.

Операционная прибыль возросла на 11% - до 1,94 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 5,49 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в январе-марте 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,3 млн человек. В состав компании входят семь филиалов: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский, Псковский и филиал в Коми. Основной акционер - "Россети" (55,38% акций).

Россети Северо-Запад
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