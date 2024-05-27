"Россети Волга" в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Волга" в январе-марте 2024 года получило чистую прибыль в размере 1,585 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в первом квартале 2023 года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выручка выросла на 2,8%, до 20,7 млрд рублей.

По итогам квартала компания в 1,8 раза увеличила операционную прибыль - до 2,3 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 2 млрд рублей и выросла в 1,9 раза.

EBITDA возросла до 4 млрд рублей с 3 млрд рублей в I квартале 2023 года.

Активы компании выросли с 71,7 млрд рублей на начало текущего года до 72 млрд рублей на конец марта.

Как сообщалось, "Россети Волга" в первом квартале 2024 года получили чистую прибыль по РСБУ в размере 1,448 млрд рублей, что вдвое больше, чем в первом квартале 2023 года.

"Россети Волга" объединяет электросетевые активы республик Мордовия и Чувашия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Доля ПАО "Россети" в уставном капитале компании составляет 68,47%.