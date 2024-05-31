ВВП Эстонии в I квартале снизился на 2,4%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2024 года ВВП Эстонии снизился на 2,4% в годовом исчислении и в текущих ценах составил 8,9 млрд евро, сообщил Департамент статистики страны.

С учетом сезонно и календарно скорректированных данных ВВП страны в январе-марте этого года уменьшился по сравнению с показателем четвертого квартала прошлого года на 0,5%, а по сравнению с показателем первого квартала прошлого года - на 2,1%.

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, по сравнению с 2023 годом в экономике наблюдаются некоторые признаки улучшения. "При этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 года особых изменений не было; отраслей, оказавших положительное влияние на экономику, было по-прежнему мало", - сказал он.

Второй квартал подряд наибольшее положительное влияние на экономику оказывала отрасль сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства. Далее следуют операции с недвижимым имуществом, а также государственное управление и оборона, оказавшие более скромное влияние. Наибольшее отрицательное влияние оказали энергетика и обрабатывающая промышленность. Кроме того, существенное отрицательное влияние оказали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также торговля. Отрасли транспорта, строительства, информации и связи замедлили рост экономики незначительно.

В четвертом квартале прошлого года в частном потреблении наблюдался незначительный рост, однако в первом квартале этого года оно снова сократилось (на 1,4%). Значительный рост в первом квартале был отмечен лишь по расходам на образование, а также на рестораны и отели. Существенно сократились расходы на одежду и обувь, алкоголь и табак, обустройство дома и транспорт.

Инвестиции третий квартал подряд демонстрируют тенденцию к росту, в первом квартале зафиксировано увеличение на 11,1%. Наибольшее положительное влияние оказали инвестиции предприятий в другие здания и сооружения, а также в машины и оборудование, наибольшее отрицательное влияние - инвестиции домохозяйств в жилые помещения.

Уже полтора года сокращается объем внешней торговли. В первом квартале 2024 года экспорт снизился на 7,8%, импорт - на 6,7%. Экспорт и импорт товаров уменьшились примерно на 10%, на что, прежде всего, повлиял товарооборот электроэнергии и продукции деревообработки. Экспорт услуг сократился на 2,2%, импорт услуг при этом вырос на 2,2%. На экспорт услуг повлияли морской и железнодорожный транспорт, импорт услуг увеличился за счет закупки строительных услуг.

ВВП Эстонии в 2023 году сократился на 3% после снижения на 1,3% в 2022 году.