Темпы роста ВВП стран ОЭСР в IV квартале замедлились до 0,4%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Экономика стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным расчетам организации.

В третьем квартале показатель вырос на 0,5%, говорится в пресс-релизе.

Подъем ВВП в странах G7 в октябре-декабре также замедлился до 0,4% после повышения на 0,5% в июле-сентябре.

ВВП Великобритании и Японии сократился на 0,3% и 0,1% соответственно, причем отрицательная динамика фиксируется второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии. Экономика Германии снизилась на 0,1% после двух кварталов нулевого роста.

В США подъем экономики замедлился до 0,8% с 1,2%, во Франции второй квартал подряд наблюдается стагнация.

Тем временем экономика Канады в октябре-декабре увеличилась на 0,3% после снижения кварталом ранее, а рост ВВП Италии ускорился до 0,2% с 0,1%.

Самый существенный подъем ВВП среди стран ОЭСР в четвертом квартале был отмечен в Коста-Рике и Норвегии (на 1,8% и 1,5% соответственно), а наиболее значительный спад - в Ирландии (на 0,7%).

По итогам всего 2023 года темпы роста экономики стран ОЭСР замедлились до 1,6% с 2,9% годом ранее, причем в 10 странах из 27, данные по которым доступны, зафиксирована рецессия. Наиболее выраженное падение экономики наблюдалось в Эстонии - на 3%. Ускорение темпов роста экономики отмечено лишь в трех странах - в США, Японии и Коста-Рике.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.