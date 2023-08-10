Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В России удвоят объем льготного кредитования строительства отелей

За счет этого должно быть построено или реконструировано еще 20 тысяч номеров

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития планирует увеличить вдвое программу льготного кредитования строительства отелей по ставке 3-5%, сообщил телеканалу "Россия 24" глава ведомства Максим Решетников.

"Президент дал поручение, чтобы мы расширили эту программу, и мы рассчитываем еще на 20 тысяч номеров. То есть, 28 тысяч номеров отобрали, и мы хотим увеличить до 48 тысяч номеров общую программу", - сказал он.

Скоро министерство объявит новый отбор заявок, причем привязка инвесторов к одному банку будет отменена.

"Наша задача - сентябрь уже новый отбор объявить, потому что бизнес свои заявки готовит. С бизнесом мы проговорили, согласовали правила отбора, все нюансы. У нас было "крепостное право", когда проект был привязан к банку, и, соответственно, неравные условия были. Мы сейчас сказали: "Нет бизнес, давайте мы вам дадим возможность, если вам не нравится этот банк рефинансироваться в другом, и мы все равно будем субсидировать, просто тогда субсидию будет получать другой банк", - сказал Решетников.

В 2023 году правительство выделило более 5 млрд рублей на субсидирование ставки по кредитам для инвесторов в строительство и реконструкцию отелей. В результате должно быть построено или реконструировано 28 тысяч номеров, В программе принимают участие Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, РСХБ, РНКБ, Промсвязьбанк, СМП Банк, госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", Совкомбанк, Банк "ДОМ.РФ".

ВТБ Газпромбанк Минэкономразвития Максим Решетников Промсвязьбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

Disney сообщил о чистом квартальном убытке и потере 12 млн стриминговых подписчиков

Disney сообщил о чистом квартальном убытке и потере 12 млн стриминговых подписчиков

ФАС разрешила структуре Kismet Capital Group купить Zarina и еще три сети

Угроза забастовки на СПГ-заводах Австралии взвинтила цены на газ до $450 за тыс. кубометров

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });