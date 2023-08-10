В России удвоят объем льготного кредитования строительства отелей

За счет этого должно быть построено или реконструировано еще 20 тысяч номеров

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития планирует увеличить вдвое программу льготного кредитования строительства отелей по ставке 3-5%, сообщил телеканалу "Россия 24" глава ведомства Максим Решетников.

"Президент дал поручение, чтобы мы расширили эту программу, и мы рассчитываем еще на 20 тысяч номеров. То есть, 28 тысяч номеров отобрали, и мы хотим увеличить до 48 тысяч номеров общую программу", - сказал он.

Скоро министерство объявит новый отбор заявок, причем привязка инвесторов к одному банку будет отменена.

"Наша задача - сентябрь уже новый отбор объявить, потому что бизнес свои заявки готовит. С бизнесом мы проговорили, согласовали правила отбора, все нюансы. У нас было "крепостное право", когда проект был привязан к банку, и, соответственно, неравные условия были. Мы сейчас сказали: "Нет бизнес, давайте мы вам дадим возможность, если вам не нравится этот банк рефинансироваться в другом, и мы все равно будем субсидировать, просто тогда субсидию будет получать другой банк", - сказал Решетников.

В 2023 году правительство выделило более 5 млрд рублей на субсидирование ставки по кредитам для инвесторов в строительство и реконструкцию отелей. В результате должно быть построено или реконструировано 28 тысяч номеров, В программе принимают участие Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, РСХБ, РНКБ, Промсвязьбанк, СМП Банк, госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", Совкомбанк, Банк "ДОМ.РФ".