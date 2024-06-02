Министры ОПЕК+ начали обсуждать возможность продления ограничения нефтедобычи

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ приступили к обсуждению текущей ситуации на рынке и обсуждению возможных квот, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Перед этим состоялась полугодовая конференция министров ОПЕК и министерский комитет ОПЕК+.

Как сообщают источники агентства Bloomberg, обсуждается продление действующих квот всех стран ОПЕК+ на весь 2025 год, при этом "добровольные" ограничения, принятые на себя рядом стран - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман - будут продлены на II полугодие текущего года. Министры этих стран участвуют в онлайн-заседаниях комитета, а также полноформатной встречи ОПЕК+, находясь в Эр-Рияде.

Впрочем, еще год назад было решено, что до конца июня 2024 года все страны альянса пройдут "аудит" трех независимых источников, специализирующихся на добыче нефти, - IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy, чтобы установить фактические производственные мощности стран. Эти данные будут использоваться для определения референтных уровней добычи на 2025 год. Спорные вопросы, сообщали СМИ, уже появились у Ирака и Казахстана.

Согласно действующим на 2024 год квотам страны ОПЕК+ должны добывать 40,46 млн баррелей в сутки (c учетом Мексики, квота которой постоянна).

C мая 2023 года на весь 2024 год действуют "добровольные сокращения ряда стран ОПЕК+" на 1,7 млн б/с, а также дополнительные сокращения тех же стран, объявленные на первый, а затем на второй квартал 2024 года - на 2,2 млн б/с. При этом в I кв. добыча сокращалась на 1,7 млн б/с, а Россия сокращала экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с. Со II квартала Россия сокращает добычу и экспорт в разных вариациях на 471 тыс. б/с: в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.