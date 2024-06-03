Brent подешевела до $81,02 за баррель

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются утром в понедельник, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов (0,11%), до $81,02 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,77 (0,9%), до $81,11 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,05 (0,06%), до $76,94 за баррель. За прошлую сессию контракт подешевел на $0,92 (1,2%), до $76,99 за баррель.

Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год.

Восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.