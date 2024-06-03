В совет директоров Evraz номинированы 2 кандидата

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Evraz Plc проведет годовое собрание акционеров 27 июня, если получит на это лицензию управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), сообщила компания. В повестке собрания - голосование за кандидатов в совет директоров. Собрание должно пройти в бизнес-центре Pasley-Tyler в Лондоне.

В совет директоров Evraz Plc выдвинуты занимающий сейчас пост исполнительного директор Владислав Зайцев (работает в компании с 2007 года в HR-департаменте) и независимый директор Андрей Лобода (практикующий адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Лобода, Филимонов и партнёры").

На конец 2021 года крупнейшим акционером Evraz, согласно годовой отчетности, был Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов контролировал 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%.