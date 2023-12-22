Британское OFSI продлило лицензию на продолжение бизнеса для Evraz North America

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) продлило еще на полгода лицензию, которая дает право на продолжение деятельности североамериканского дивизиона Evraz.

Лицензия теперь действует до 30 сентября 2024 года, говорится в сообщении регулятора.

Санкции в отношении Evraz были введены 29 апреля 2022 года. OFSI мотивировало их тем, что компания работает в "стратегически важных для властей России секторах", обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% - в рельсах.

При этом OFSI выпустило лицензию, которая разрешает сделки с североамериканскими структурами группы: Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA - Canada, а также их дочерними компаниями. Срок действия лицензии несколько раз продлевался, в последний раз - до 30 марта 2024 года.

В августе 2022 года Evraz объявил о намерении продать североамериканское подразделение. В отчете Evraz North America за октябрь 2023 года говорилось, что группа пока не нашла покупателя на эти активы и полагает, что процесс продажи не будет быстрым, а для осуществления сделки потребуется дальнейшее продление лицензии OFSI.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В марте 2022 года ее совладелец Роман Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и Евросоюза, позже Великобритания объявила санкции в отношении самой компании, затем в санкционные списки были добавлены партнер Абрамовича Евгений Швидлер, а также основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов.