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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Основатель ГК "Дело" Шишкарев учредил еще одно юрлицо в сфере перевозок

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Логин Дело" (100% у основателя ГК "Дело" Сергея Шишкарева) стало учредителем нового юрлица в сфере транспортных перевозок, следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания ООО "Дэфко" (Москва) была зарегистрирована 30 мая с уставным капиталом 10 млн рублей. У "Логин Дело" в ней 99,99%, еще 0,01% у Дениса Богомолова.

Основной вид деятельности указан как связанный с перевозками. Генеральный директор - Василий Славин, который также является гендиректором ООО "Логин Дело".

В пресс-службе группы компаний "Дело" не стали комментировать запрос "Интерфакса" о целях создания новой компании.

Совладелец ГК "Дело" Шишкарев учредил ООО "Логин Дело" в декабре 2023 года, уставный капитал компании 200 млн рублей, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. В апреле "Логин Дело" стало учредителем нового юрлица в сфере транспортных перевозок - компании ООО "Сиатрасс альянс" (Москва).

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

Логин Дело ГК "Дело" Сергей Шишкарев Денис Богомолов Василий Славин Дэфко
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