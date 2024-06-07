Поиск
СюжетПМЭФ-2024

В правительстве обсуждают изменение расчетов предельных цен в топливном демпфере

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждается изменение расчетов предельных цен в топливном демпфере, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

"У нас есть предложения, касающиеся разделения расчетов по превышению предельного уровня цен, от чего зависит получение демпфера: разделить автомобильный бензин и дизельное топливо. Мы сейчас это прорабатываем", - сказал он.

Вице-премьер не обозначил сроков проработки вопроса, отметив, что он является "не таким горящим".

"Решения еще нет, идет обсуждение на уровне органов федеральной власти: Минэнерго и Минфина", - отметил Новак.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных в Налоговом кодексе (58,65 тысячи рублей за тонну по бензину и 55 тысяч рублей по дизтопливу) более чем на 10% и 20% соответственно, демпфер в этот месяц не выплачивается.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину внести корректировки в механизм. Одно из предложений касалось отменить полное обнуление демпфера в случае превышения порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или дизтопливу. "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо замглавы Минфина Алексея Сазанова писал, что ведомство "концептуально" поддержало данное предложение и готово подготовить соответствующий проект нормативного акта при наличии поручения правительства.

Минфин Минэнерго Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В расширение транспортного хаба в Подмосковье инвестируют 6 млрд рублей

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

Рынок акций РФ ускорил рост после решения ЦБ о сохранении ставки

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
ПМЭФ-2024

ФАС и ММК подписали мировое соглашение по "делу металлургов", НЛМК - еще нет

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей
ПМЭФ-2024

Силуанов не ждет изменений ключевых параметров налогового пакета в части ставок и порогов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });