В правительстве обсуждают изменение расчетов предельных цен в топливном демпфере

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждается изменение расчетов предельных цен в топливном демпфере, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

"У нас есть предложения, касающиеся разделения расчетов по превышению предельного уровня цен, от чего зависит получение демпфера: разделить автомобильный бензин и дизельное топливо. Мы сейчас это прорабатываем", - сказал он.

Вице-премьер не обозначил сроков проработки вопроса, отметив, что он является "не таким горящим".

"Решения еще нет, идет обсуждение на уровне органов федеральной власти: Минэнерго и Минфина", - отметил Новак.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных в Налоговом кодексе (58,65 тысячи рублей за тонну по бензину и 55 тысяч рублей по дизтопливу) более чем на 10% и 20% соответственно, демпфер в этот месяц не выплачивается.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину внести корректировки в механизм. Одно из предложений касалось отменить полное обнуление демпфера в случае превышения порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или дизтопливу. "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо замглавы Минфина Алексея Сазанова писал, что ведомство "концептуально" поддержало данное предложение и готово подготовить соответствующий проект нормативного акта при наличии поручения правительства.