VK передал руководство соцсетью "Одноклассники" управляющей команде

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK передал управление соцсетью "Одноклассники" (ОК) коллегиальному органу - управляющей команде, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители руководства ОК.

Как говорится в сообщении холдинга, управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие социальной сети.

В июле 2023 года аналогичная система управления была внедрена в соцсети "ВКонтакте", когда холдинг покинули генеральный директор соцсети Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.

Как говорится в сообщении VK, в холдинге также назначен новый вице-президент - Николай Дуксин, под руководством которого объединены музыкальные и видеосервисы - "VK Музыка", "VK Видео" и "VK Records". Ранее Дуксин работал с музыкальными сервисами и видеоконтентом, в новой роли он будет комплексно отвечать за данное направление, включая его продуктовое развитие, отмечается в сообщении.

Кроме того, рекламные технологии и ML-системы (системы машинного обучения) VK объединены под руководством вице-президента по AI, контентным и рекомендательным сервисам Антона Фролова.

VK - крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. VK владеет соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", контентными платформами "Дзен" и "Новости", "Почтой Mail.ru". Компания также развивает музыкальные и видеосервисы, сервисы для общения и знакомств, образовательные платформы, игровую площадку VK Play, магазин мобильных приложений RuStore и ряд других. Кроме того, потребителям предлагается набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов.