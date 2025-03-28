Директором по технологиям холдинга VK назначен экс-вице-президент по AI Фролов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Директором по технологиям (СТО) холдинга VK назначен Антон Фролов, который ранее занимал должность вице-президента по AI, контентным и рекомендательным сервисам, сообщила компания.

В новой роли СТО группы Фролов будет отвечать за разработку и реализацию технологической стратегии холдинга, создание и масштабирование IT-решений для всех продуктов VK.

При этом Фролов продолжит заниматься развитием искусственного интеллекта, облачной платформой, рекламными, поисковыми и рекомендательными технологиями, а также курировать развитие ЦОДов для бесперебойной работы сервисов.

Антон Фролов с 2014 года развивал "Яндекс.Переводчик" и "Поиск" "Яндекса". В 2018 году присоединился к команде "Дзена" и за три года прошел путь от СТО до СЕО. В 2023 году Фролов был назначен вице-президентом по AI, контентным и рекомендательным сервисам VK.