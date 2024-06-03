НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Адвалорную ставку налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней планируется увеличить с 8% до 8,4% от выручки с 1 января 2025 года, соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в Госдуму.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что общая сумма оценивается в 2,1 млрд рублей в год или 6,5 млрд рублей за трехлетний период.

В 2023 году "АЛРОСА" выплатила разово дополнительно 19 млрд рублей НДПИ на природные алмазы.