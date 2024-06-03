НДПИ на железную руду планируется увеличить с 4,8% до 6,7%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - НДПИ на железную руду с 2025 года планируется увеличить с 4,8% до 6,7%, соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в Госдуму. Ранее обсуждалось повышение НДПИ до 5,5%.

Принятие поправки по увеличению уровня изъятия природной ренты при добыче железной руды с 4,8% до 6,7% приведет к дополнительным поступлениям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых составит порядка 23,1 млрд рублей ежегодно, говорится в законопроекте.

Соответствующие поступления за период с 2025 по 2027 год включительно ожидаются в объеме 70 млрд рублей.