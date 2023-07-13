Минфин пока не обсуждает повышение НДПИ для "АЛРОСА"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минфин сейчас не обсуждает повышение НДПИ для "АЛРОСА", сообщил журналистам заместитель министра Алексей Сазанов. Возможные изменения налогов будут рассматриваться осенью после того, как станут понятны основные параметры бюджета на ближайшую трехлетку, уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, ведется ли сейчас обсуждение НДПИ для "АЛРОСА", он заявил: "...поскольку сейчас идет бюджетный цикл, осенью все вопросы будут рассматриваться. Я не говорил, что будет повышение для "АЛРОСА". Я могу подтвердить, что сейчас этот вопрос даже не обсуждается".

"Поэтому [до ясности с параметрами бюджета на ближайшие три года] и вопрос по "АЛРОСА" в том числе, могу вас заверить, не обсуждается", - пояснил замминистра.

Об отсутствии на повестке дня вопроса о новом повышении НДПИ для "АЛРОСА" говорил в середине мая Сергей Иванов, покинувший пост главы компании.

В первом квартале этого года "АЛРОСА", согласно внесенным в конце прошлого года изменениям в Налоговый кодекс, выплатила дополнительно 19 млрд рублей НДПИ на природные алмазы. Хотя обычно НДПИ поступает в региональный бюджет, в этом случае дополнительный налог был разделен между Россией и Якутией в пропорции 46% и 54% соответственно.

Сейчас "АЛРОСА" платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 года налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.