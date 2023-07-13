Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Минфин пока не обсуждает повышение НДПИ для "АЛРОСА"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минфин сейчас не обсуждает повышение НДПИ для "АЛРОСА", сообщил журналистам заместитель министра Алексей Сазанов. Возможные изменения налогов будут рассматриваться осенью после того, как станут понятны основные параметры бюджета на ближайшую трехлетку, уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, ведется ли сейчас обсуждение НДПИ для "АЛРОСА", он заявил: "...поскольку сейчас идет бюджетный цикл, осенью все вопросы будут рассматриваться. Я не говорил, что будет повышение для "АЛРОСА". Я могу подтвердить, что сейчас этот вопрос даже не обсуждается".

"Поэтому [до ясности с параметрами бюджета на ближайшие три года] и вопрос по "АЛРОСА" в том числе, могу вас заверить, не обсуждается", - пояснил замминистра.

Об отсутствии на повестке дня вопроса о новом повышении НДПИ для "АЛРОСА" говорил в середине мая Сергей Иванов, покинувший пост главы компании.

В первом квартале этого года "АЛРОСА", согласно внесенным в конце прошлого года изменениям в Налоговый кодекс, выплатила дополнительно 19 млрд рублей НДПИ на природные алмазы. Хотя обычно НДПИ поступает в региональный бюджет, в этом случае дополнительный налог был разделен между Россией и Якутией в пропорции 46% и 54% соответственно.

Сейчас "АЛРОСА" платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 года налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.

Алексей Сазанов АЛРОСА Минфин НДПИ Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Windfall tax для компаний с резко просевшей прибылью и без дивидендов будет льготным

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России во II кв. на $7,096 млрд

ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2023 году

ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2023 году

Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 90 тыс. б/с - до 28,2 млн б/с

"Домодедово" перевело все международные рейсы в новый сегмент терминала

"Домодедово" перевело все международные рейсы в новый сегмент терминала

Рост ветрогенерации в ЕС обрушил цену газа почти до $300/тыс. куб. метров

Нефть Brent подорожала до $80,3 за баррель

Рубль умеренно снижается относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль умеренно снижается относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль в среду заметно упал в основных парах на фоне отсутствия значимых позитивных новостей

В ЦБ РФ заявили о росте ВВП во II квартале на 0,7% со снятой сезонностью

В ЦБ РФ заявили о росте ВВП во II квартале на 0,7% со снятой сезонностью
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });