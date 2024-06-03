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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Инфляция в Турции в мае снова ускорилась, превысив 75%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в мае в очередной раз обновили максимум с ноября 2022 года.

Инфляция составила 75,45% в годовом выражении по сравнению с 69,8% в апреле, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал чуть менее выраженное усиление инфляции, до 74,8% в годовом выражении.

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Стоимость коммунальных услуг в Турции в мае подскочила на 93,21% в годовом выражении после повышения на 55,55% месяцем ранее. Продукты питания подорожали на 70,1%, одежда и обувь - на 50,9%, мебель и бытовая техника - на 69,3%, цены в кафе и ресторанах выросли на 92,9%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания, энергоносителей, алкоголя, табачной продукции и золота, в мае замедлилась до 74,98% с 75,81% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Рост потребительских цен в Турции в помесячном выражении в мае составил 3,37% против 3,18% в апреле.

Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце повысились на 57,68% в годовом выражении и на 1,96% в помесячном. В апреле цены выросли на 55,66% и 3,6% соответственно.

Турция инфляция
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