Инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за восемь месяцев

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в июне замедлились до 71,6% в годовом выражении с 75,45% в мае, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Ослабление инфляции отмечено впервые за восемь месяцев.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее значительное замедление роста - до 72,6%.

Темпы повышения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце сократились до 68,08% с 70,14% в мае, на транспортные услуги - до 65,67% с 79,1%.

Стоимость мебели и товаров для дома выросла на 67,72% (+69,34% в мае), одежды и обуви - на 47,84% (+50,85%), цены в отелях, кафе и ресторанах повысились на 90,67% (+92,94%).

Темпы роста стоимости коммунальных услуг ускорились до 94,72% в годовом выражении с 93,21% месяцем ранее.

Повышение потребительских цен в июне относительно мая составило 1,64%, став самым слабым с мая 2023 года. Месяцем ранее цены выросли на 3,37% в помесячном выражении.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания, энергоносителей, алкоголя, табачной продукции и золота, в июне составила 70,4% в годовом и 1,9% в помесячном выражении, сообщает Turkstat. Темпы базовой инфляции замедлились по сравнению с маем, когда они составили 72,99% и 3,77% соответственно.

Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце повысились на 50,09% в годовом выражении и на 1,38% в помесячном. В мае цены выросли на 57,68% и 1,96% соответственно.

Замедление инфляции показывает, что ужесточение денежно-кредитной политики в Турции начинает приносить плоды, отмечает Financial Times. Турецкий ЦБ удерживает ключевую процентную ставку на уровне 50% с марта этого года. Еще в июне 2023 года ставка находилась на уровне 8,5%.