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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Турецкий ЦБ сохранил ставку на уровне 50% годовых

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Центробанк Турции по итогам майского заседания не стал менять ключевую процентную ставку (ставка по семидневным операциям РЕПО), оставив её на уровне 50% годовых.

Решение совпало с прогнозами рынка.

Регулятор придерживается осторожной позиции по инфляции и продолжает мониторить влияние ужесточения денежно-кредитной политики на спрос и доступность кредитов, говорится в пресс-релизе ЦБ. Члены руководства наблюдают сохранение инфляционного давления в связи с высокими ценами на услуги и продукты питания, а также геополитическими рисками.

В миреИнфляция в Турции в апреле обновила максимум с ноября 2022 годаЧитать подробнее

Турецкий ЦБ не исключает возможности дальнейшего ужесточения ДКП в случае ускорения инфляции.

Темпы роста потребительских цен в Турции в апреле ускорились до 69,8% в годовом выражении, обновив максимум с ноября 2022 года. В марте инфляция составляла 68,5%. Центробанк хочет вернуть инфляцию к 5%.

Курс турецкой лиры слабо меняется после решения ЦБ. По данным на 14:38 по московскому времени пара доллар/лира торгуется на уровне 32,2026 лиры против 32,1899 лиры за доллар на закрытие предыдущей сессии. С начала года турецкая валюта подешевела на 9,25%.

Турция
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