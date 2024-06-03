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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Цена Brent опустилась до минимума за четыре месяца

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали резко снижаться вечером в понедельник, инвесторы продолжают оценивать итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:24 по московскому времени подешевели на $2,08 (2,56%), до $79,03 за баррель. Brent торгуется на минимуме с начала февраля.

Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $2,22 (2,88%), до $74,77 за баррель.

На прошлых выходных ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн б/с, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

Аналитики Goldman Sachs оценили решение ОПЕК+ как негативное в плане влияния на цены, однако эксперты UBS и RBC Capital Markets по-прежнему уверены в том, что группа сможет сохранить контроль над рынком.

Brent WTI ОПЕК+
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