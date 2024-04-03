Продажи новых автомобилей в США в I квартале выросли на 5%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Продажи новых автомобилей в США в первом квартале выросли примерно на 5% в годовом выражении и достигли 3,8 млн единиц, сообщает Associated Press.

В пересчете на годовые темпы показатель составил 15,4 млн машин.

Реализация электромобилей в январе-марте увеличилась на 2,7% до 268 тыс. штук, а их доля в общем объеме продаж сократилась до 7,1% с 7,6% годом ранее.

Продажи автомобилей Toyota подскочили на 20%, Honda – на 17%. Реализация Nissan и Subaru повысилась на 7%, Hyundai – на 0,2% и обновила рекорд для первого квартала.

Лидер американского рынка – General Motors – сократил продажи на 1,5%, Stellantis – примерно на 10%, Kia – на 2,5%.

Реализация машин Tesla в США в минувшие три месяца уменьшилась более чем на 13%, по оценкам Motorintelligence.com. Накануне компания отчиталась о снижении мировых продаж за этот период примерно на 9%.

В марте общие продажи новых автомобилей в Штатах сократились на 2% до 15,5 млн в пересчете на годовые темпы, по данным Ward's Intelligence. Экономисты прогнозировали 15,9 млн, отмечает MarketWatch.

Дилерские запасы приближаются к допандемийным уровням, и на этом фоне компании вынуждены снижать цены, пишет AP. Так, запасы дилеров GM с конца 2023 года по конец марта выросли на 17% и достигли максимума с 2020 года.

По данным J.D. Power, средняя цена автомобиля на американском рынке в марте снизилась на максимальные для этого месяца 3,6% год к году, до $44,186 тыс.