Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ в I полугодии снизилась на 21,2%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в I полугодии снизилась на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,17 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 165,92 млрд руб. (+7,2%). Себестоимость продаж выросла на 12%, до 148,56 млрд руб.

Прибыль от продаж снизилась до 17,36 млрд руб. против 22,2 млрд руб. годом ранее.

Заемные средства по итогам I полугодия 2024 г. оценивались в 125,37 млрд руб.

На счетах компании на конец июня 2024 г. хранилось 6 млрд руб.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.