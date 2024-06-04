Brent подешевела до $77,13 за баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Падение котировок нефти ускорилось днем во вторник.

К 14:06 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,23 (1,57%), до $77,13 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,34 (1,81%), до $72,88 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3% и завершили торги на минимумах с начала февраля.

ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

Тем самым нефтепроизводители сигнализировали о своем намерении добывать больше нефти, что оказало психологическое воздействие на рынок, написали аналитики EnergyScan.

В частности, ОАЭ получили возможность увеличить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки на следующий год, и "в результате цены на нефть снижаются на опасениях излишка предложения", отметили они.

В конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.