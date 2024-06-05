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Brent торгуется у $77,51 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались в среду после снижения в течение пяти предыдущих сессий и держатся у минимумов с начала февраля.

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,01 (0,01%), до $77,51 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,84 (1,1%), до $77,52 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,02 (0,03%), до $73,23 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,97 (1,3%), до $73,25 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения избытка предложения на фоне общего пессимизма трейдеров в отношении состояния мировой экономики. Решения ОПЕК+ усугубили эти опасения, сказал MarketWatch аналитик XS.com Самер Хасн.

ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы позднее в среду.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 31 мая, на 4,1 млн баррелей.

Brent API WTI ОПЕК США
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