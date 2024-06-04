Intel в I кв. поставила больше ИИ-процессоров для ПК, чем конкуренты вместе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. в первом квартале поставила на рынок больше ИИ-процессоров для персональных компьютеров (ПК), чем все конкуренты, вместе взятые, говорится в пресс-релизе компании.

В третьем квартале она планирует начать поставки ИИ-процессоров Lunar Lake производителям ПК.

Вычислительные возможности Lunar Lake будут втрое превосходить показатели чипов Intel предыдущего поколения, заявил на конференции в Computex в Тайбэе глава компании Патрик Гелсингер, чьи слова приводит Barron's.

В новые чипы будут интегрированы нейронный процессор (ИИ-ускоритель), способный производить 48 трлн операций в секунду, и графический ускоритель Battlemage.

По прогнозам Intel, за весь 2024 год поставки персональных ИИ-компьютеров составят 40 млн единиц против 8 млн единиц с начала года, пишет DigiTimes Asia, а их доля на рынке ПК к 2027 году составит около 60%. Lunar Lake будет внедрен в более чем 80 моделей ПК от 20 производителей.

Акции Intel дешевеют на 0,2% на торгах во вторник.