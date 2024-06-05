Vanguard и NXP построят предприятие по выпуску чипов в Сингапуре

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Тайваньская Vanguard International Semiconductor (VIS) и нидерландская NXP Semiconductors создают СП для строительства предприятия по выпуску чипов в Сингапуре стоимостью $7,8 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, строительство завода начнется во второй половине 2024 года в случае получения всех необходимых разрешений от регуляторов. Отгрузка продукции с предприятия, как ожидается, начнется в 2027 году.

В случае успешного запуска проекта стороны рассмотрят возможность его расширения. На первом этапе проект позволит создать порядка 1,5 тыс. рабочих мест.

VIS, акционером которой является Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) инвестирует в СП $2,4 млрд и получит в нем 60%, NXP вложит $1,6 млрд и получит 40%. В дальнейшем стороны инвестируют в проект еще $1,9 млрд и привлекут дополнительные ресурсы от третьих сторон, в том числе в виде кредитов.

Оператором предприятия станет VIS.